شاهد ما فعلته علبة سجائر واحدة في اليوم لـ رئة رجل.. صور

كان يدخن علبة سجائر واحدة في اليوم ورغم ذلك أخرج الأطباء رئتيه بسواد قاتم بعد وفاته عن عمر يناهز 52 عامًا نتيجة لأمراض الرئة، فما بالك بمن يدخن أكثر من علبة يوميًا خلال عمر أطول!.



شارك أطباء مستشفى «ووكسي بيبولز» في جيانجسو بالصين صورًا لرئتين بشعتين تحت هاشتاج "jieyan"، حيث كان صاحبها يدخن السجائر لمدة 30 عامًا، وشارك الأطباء لقطات لعملية جراحية أجريت على المدخن بعد وفاته عن عمر يناهز 52 عامًا نتيجة لأمراض الرئة.



فبدلًا من أن يكون لونهما ورديًا صحيًا، لكنهم تحولوا إلى لون الفحم، قام المريض بالتسجيل ليكون متبرعًا بالأعضاء، لكن نتيجة إدمانه على التدخين لم يتمكنوا من استخدامها وفقًا لصحيفة مترو.

يقول الدكتور المعالج "كثير من المدخنين في هذا البلد لديهم رئتين تبدوان بهذا الشكل.. وقد قرر فريقنا رفض هاتين الرئتين لعملية الزرع"،وأضاف الطبيب منبهًا "انظروا إلى هاتين الرئتين، هل لازلت تمتلك الشجاعة للتدخين؟".



يعتقد أن أكثر من ربع الناس في الصين هم من المدخنين، وأضاف الدكتور تشن: "المريض لم يخضع لفحص بالأشعة المقطعية قبل وفاته، حيث أعلن موته دماغيًا وتم التبرع برئتيه بعد ذلك بفترة قصيرة، كانت اختبارات مؤشر الأوكسجين الأولية على ما يرام، ولكن عندما حصدنا الأعضاء، أدركنا أننا لن نتمكن من استخدامها".