حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة

حضور حفلة لمطربك المفضل هو نوع من الحماس، وتفعالك مع الحفل هو أمر حتمي، لكن تختلف درجات الحماس من شخص لآخر، فالبعض يكتفي بالهتاف الحاد والرقص والبعض الآخر يشعل الحفل بالنيران.



تعرضت إحدي معجبي المغني الشهير «ليام جالاجر» لحرق جسدها بسبب الشماريخ مما نتج عنه "عاهات مستديمة"، حيث أحرقتها ألسنة اللهب في حفل نجم مانشيستر في 18 نوفمبر الماضي وفقًا لصحيفة مترو.



حضرت ستايسي مع شقيقها ليون أندرو حفل مطربهما المفضل ليام جالاجر وسط الجمهور المشتعل بالحماس في كل مكان مثيرًا الضجة، لكن شخصًا ما أخذه الحماس لحدود أبعد فأشعل الشماريخ ذات اللهب وسط الزحام لتصيب جسد ستايسي.



تعرضت الفتاة لحروق تركت ندوبًا دائمة، لكن أخوها يؤكد "إنها بخير على طريق الشفاء، لكنها بصرف النظر عن ذلك ستترك علامات لبقية حياتها".



شارك أخوها الصور والحادثة على Facebook مع جروب من معجبي جالاجر، محاولًا الوصول إلى الشخص الذي أشعل الشماريخ، كتب ليون: "أي شخص لديه معلومات عن معجب قرر إشعال النار وإلقائه في الحشد وإشعال النار في أختي فأنا أريد اسمه أو معلومات عنه لأن عليه دفع ثمن فعلته" فقد كانت أختي على وشك الموت وكدنا أن نفقدها إلى الأبد.