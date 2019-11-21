فعاليات العرض الأول للفيلم المصري الروسي ماتروشكا بالمركز الثقافي

شهدت الأيام القليلة الماضية، انطلاق فعاليات العرض الخاص الأول للفيلم العالمي "ماتروشكا" وذلك بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ويعد هذا الفيلم هو أول فى التعاون الفني المشترك بين مصري روسي في تاريخ السينما المصرية وهو مأخوذ عن رواية " ابتسم أنت في مصر " للكاتبة الروسية إلينا سربرياكوفا.



تحكي قصة الفيلم عن 4 فتيات روسيات كن يرقصن في فرقة فنية في الفترة ما بين 1992 و 1993 أي في فترة انهيار الاتحاد السوفييتي، وبسبب ما كانت تعانيه البلاد من أحوال سيئة قررت الفتيات السفر للعمل في مصر لتتوالى بعد ذلك أحداث الفيلم.



والهدف الأساسي من إخراج الفيلم ليس تحقيق ربح مادي في المقام الأول بقدر إعادة إحياء التبادل الثقافي بين روسيا ومصر بعد قطيعة استمرت 54 سنة، وتدعيم الروابط الفنية والثقافية بين الجانب المصري والروسي وقد أظهر الفيلم بوضوح جمال وروعة إحدي المناطق السياحية في مصر وهي مدينة الغردقة كما عكس الفيلم روح الشخصية المصرية الطيبة بمساعدة تلك الفتيات علي البقاء والنجاح في مصر.

وتخلل الفيلم موسيقي تصويرية مميزة وتصوير الفيلم يعكس رؤية إخراجية جديدة بتقنية عالية.



أما عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل أثناء التصوير، فهي أن المشكلة الأساسية كانت اللغة وإيصال الإحساس خلال التمثيل، لكن ذلك كان فقط في الأيام الأولى ليصبح كل شيء على ما يرام فيما بعد. ويضيف مخرج الفيلم خالد مهران أن التصوير استمر نحو 3 أسابيع.



و الجدير بالذكر أن الفيلم بطولة مجموعة من الفنانين العرب والمصريين والروس تعاونوا بشكل واضح لإظهار هذا العمل بشكل لائق ومشرف للجانبين المصري والروسي وأتوقع أن يلاقي الفيلم نجاح فهو تجربة سينمائية جديدة وجديرة بالاحترام والتقدير.



الفيلم بطولة الفنان الأردني منذر رياحنة والمطرب نادر أبو الليف ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن روسيا EKATERINA KOVALCHUK و ARINA VOLKOVA و Maria rivalو POPLINA GRENTSو ANASTASIYA AKATOVA،



وقامت الكاتبة إلينا سربرياكوفا بمشاركة السيناريست عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والعمل من إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني وإخراج خالد مهران كما تم الاستعانة بمدير تصوير روسي ويدعى فلاديمير أرتيميف.