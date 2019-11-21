صالح جمعة يحتفل بقرب عودة مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

حرص صالح جمعة نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي على مشاركة جماهيره بصورة جديدة له من مران الفريق اليومي استعدادا لعودة مباريات الدوري الممتاز.



ونشر صالح جمعة نجم الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له و هو يمازح وليد أزارو من مران الفريق.



وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء أمس الأربعاء .



وعادت بعثة المنتخب الوطني من جزر القمة بعد التعادل سلبيًا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات القارية لبطولة أمم أفريقيا.



ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

