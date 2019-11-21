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حدث ليلا .. شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.. وتركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى.
حرصت الفنانة سما المصرى على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

أثارت الفنانة شيما الحاج جدلا واسعا بعد حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

أثارت سما المصرى جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ما ظهرت فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بإطلالة غير لائقة عرضتها للهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا.

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت المذيعة رضوى الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 المقامة حاليا وحتى 29 من نوفمبر الجاري.

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى
توافد اليوم عدد كبير من نجمات ونجوم الفن الى السجادة الحمراء للمشاركة فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، وتألقت الكثير من النجمات بمجموعة مميزة و ملفتة من التصميمات و الفساتين ، ولم تلفت الأنظار الفساتين الجريئة فقط، بينما تألقت بعض النجمات بتصميمات أنيقة و محتشمة ابتعدن بها عن العري.

الأبيض اللامع.. إطلالة دينا الشربينى فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | شاهد
شاركت المذيعة إنجى علي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بمقطع فيديو كشفت خلاله عن إطلالة الفنانة دينا الشربيني، خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الحالية الـ 41.

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟
شهدت السجادة الحمراء ليلة أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، العديد من إطلالات النجمات وفساتين مميزة منها من أثارت الجدل ومنها من تنافسن على أجمل إطلالة في ليلة الافتتاح .
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