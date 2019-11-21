نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى ألمانيا وإطلاق مصر القمر الصناعى كيوب سات.. أبرز اهتمامات الصحف المحلية

سلطت صحف القاهرة، الصادرة اليوم /الخميس/، الضوء على الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى ألمانيا، حيث شارك خلالها فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا وقبل مغادرته المانيا أجرى الرئيس مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي السياق، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا، وذكرت (الأهرام) أن الرئيس السيسي اختتم الزيارة حيث شارك خلالها في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا، وقبل مغادرته ألمانيا أجرى الرئيس السيسي مباحثات موسعة أمس مع المستشارة انجيلا ميركل بدار المستشارية فى برلين، أشاد خلالها بالطفرة النوعية في العلاقات بين مصر والمانيا في جميع المجالات، مؤكدا أهمية تعظيم التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت (الأهرام) أنه إدراكا لأهمية المانيا في المعادلات الاستراتيجية وموازين القوى الدولية، أبدى الرئيس السيسي تطلعه لمزيد من انخراط المانيا - عبر آلياتها ومؤسساتها - في خطط التنمية ومضاعفة استثمارتها بمصر، منوها بالجهود المصرية المكثفة - تنظيميا وتشريعيا - لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإتاحة الفرص الواعدة بالمشروعات القومية العملاقة.

حكوميا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض تقريرا صدر حديثا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان (حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2019-2020)، الذي يقيس نتائج تحول البلدان إلى اقتصادات السوق المستدامة، مستندا في ذلك إلى 5 مؤشرات فرعية تتراوح النتائج بها من 1 إلى 10 نقاط، وتعد الـ 10 نقاط حدودا صناعية تتوافق مع معايير اقتصاد السوق المستدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير أبرز تحسن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام في هذا التقرير لتسجل 3.08 نقطة فى العام الحالى مقارنة ب 2.96 نقطة فى العام الماضي، كما أظهر التقرير أن مصر حققت 83ر4 نقطة في العام الحالي مقابل 68ر4 نقطة في العام الماضي فيما يتعلق بمؤشر (جودة الحكم) الذي يعتمد على نتائج الحوكمة بالمؤسسات الحكومية، وفي الوقت نفسه حصلت مصر على 19ر5 نقطة مقابل 06ر5 نقطة في مؤشر (الاقتصاد الأخضر) ، الذي يعتمد على نتائج التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وفي السياق، نشرت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء أكد - خلال اجتماع لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لبنك الاستثمار القومى - حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار إلى الجهود التي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخية بين وزارتي المالية والتضامن يقضي بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.

أمنيا، ركزت صحيفة (الجمهورية) - في صفحتها الأولى - على إعلان وزارة الداخلية أمس بشأن ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أموال أصحاب معاشات (تكافل وكرامة)، واعترف المتهمون بالاستيلاء على أكثر من مليوني جنيه.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها - في بيان - إنه في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية، أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشركة النقل والمواصلات قيام موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط سبق اتهامه في إحدى القضايا وموظف آخر بإدارة الشؤن الاجتماعية سبق اتهامه في قضيتين ووكيل مكتب البريد المشار إليه بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بمعاشات المواطنين (التكافل والكرامة)، دون علمهم عن طريق قيام الأول باستلام الفيزا الخاصة بالعملاء دون علمهم من الثاني وقيامهم بصرف المعاشات بالاتفاق مع الثالث والاستيلاء على تلك الاموال لانفسهم دون وجه حق.

إلى ذلك، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إطلاق مصر القمر الصناعى (كيوب سات) أمس إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية في الفضاء، والذي سيتم الاستعانة به في مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير استعرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن القمر المصرى (كيوب سات) صغير الحجم، حيث يزن كيلو جراما واحدا، وتم تصنيعه بالكامل داخل وكالة الفضاء المصرية بواسطة مهندسين مصريين، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذي تموله أكاديمية البحث العلمي وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعي في مصر.