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أخبار العالم

مسئول روسي: زيارة لوفد من حزب البعث السوري إلى موسكو قبل نهاية العام الجاري

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:47 ص
أندريه كليموف نائب
أندريه كليموف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد ال
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أ ش أ
كشف أندريه كليموف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي نائب أمين عام حزب "روسيا الموحدة"، عن زيارة مرتقبة لوفد من حزب البعث السوري الحاكم لموسكو قبل نهاية العام .
وقال كليموف ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن:"زيارة وفد من حزب البعث إلى موسكو متوقعة ... وآمل أن يعقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام. لقد حددنا مواعيدا تقريبية مع زملائي في الحزب الحاكم السوري. أود كثيرًا أن ألتقي بهم وآمل أن يكون هذا الاجتماع قبل نهاية العام".
واعتبر السيناتور الروسي أنه من السابق لأوانه الإعلان عن موعد أولي محدد للزيارة بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب في سوريا.
وقال: "ما زالوا (في سوريا) يواجهون مشاكل . والأشخاص الذين نتحدث عنهم ما زالوا أشخاصًا رفيعي المستوى في الحزب الحاكم. لذلك، في كثير من الأحيان، حين اتفقنا على مواعيد الزيارات، كانت هناك بعض الأحداث التي تجبرهم على البقاء وتأجيل المواعيد النهائية".
تابع، أنه من المتوقع أن يتم بحث قضايا عدة مع الوفد السوري من خلال تطوير الحوار بين روسيا وسوريا، مضيفا أنه يمكن للسياسيين السوريين زيارة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول
وكان كليموف صرح في وقت سابق أن حزب "روسيا الموحدة" يعتزم إجراء محادثات في موسكو مع وفد من حزب البعث في أبريل - أوائل مايو 2019.
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