ضبط قياديين إخوانيين بالسودان.. ودعوات لانتخابات مبكرة في تركيا.. أبرز ما تناولته صحف الإمارات

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على اخر التطورات في الشأن الإماراتي، والإقليمي والعالمي، كما أبرزت أخر ما استجد في الشأن المصري.



البداية مع صحيفة البيان، أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود والشيوخ وجموع غفيرة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وذلك في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في منطقة البطين في أبوظبي.



من الجزائر، خرج مئات المتظاهرين في مسيرة ليلية، أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة لرفض الانتخابات التي سطّرتها السّلطة والمزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.



فيما قضت محكمة جزائرية، بوضع زين حشيشي المستشار والمترجم السابق للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال عمر عليلات رهن الحبس المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد.





ومن السعودية، أبدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمله في أن يفتح اتفاق الرياض أمام محادثات أوسع في اليمن، تحقق السلام عبر الحل السياسي، وطوف الملك سلمان في خطاب مفصل على الأوضاع الإقليمية والدولية والتدخلات الإيرانية في المنطقة.



لافتًا في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي، إلى أن المملكة حققت انتصارات كبيرة على كل الصعد، وقال "يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تمت مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي".





ومن السودان، واصلت الحكومة الانتقالية السودانية حربها ضد تنظيم الإخوان موجهة له ضربات متتالية في عدد من الاتجاهات، وفيما أوقفت النيابة العامة اثنين من أبرز قياداته في السودان، استمر الجهاز التنفيذي في تصفية قياداته من الخدمة المدنية وسط مخاوف كبيرة من هجمة ارتدادية يقومون بها لعرقلة نشاط الحكومة.



وألقت السلطات السودانية، الأربعاء، القبض على القياديين الإخوانيين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي.



ومن الأردن، أبلغ سفير الأردن في رام الله محمد الوندي مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقرار الملك عبدالله الثاني بتوفير الرعاية والعلاج للصحفي معاذ العمارنه في المستشفيات الأردنية.



ومن تركيا، دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكنه استبعد الانسحاب من البرلمان احتجاجًا على عزل الحكومة عشرات من رؤساء البلديات الذين انتخبوا في وقت سابق هذا العام.وعزلت الحكومة 24 من رؤساء البلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي منذ أغسطس بسبب مزاعم عن صلاتهم بالإرهاب وعينت آخرين لإدارة البلديات.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مباحثات في العاصمة الألمانية برلين، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأزمة في ليبيا.





وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين البلدين كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وبحث تطورات الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة بليبيا.



وتم التوافق خلال اللقاء على تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا، "سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية".



ومن العراق، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال: أدعو إيران إلى إعادة النظر بسياساتها في العراق، وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: "على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية".



ومن الولايات المتحدة، قال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى، جوردون سوندلاند، إن أنشطته في أوكرانيا كانت بناء على «أوامر» من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر محاميه الخاص رودي جولياني، مؤكدًا المزاعم بأن ترامب مارس ضغوطًا على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.



ومن صحيفة الاتحاد، فازت المملكة العربية السعودية، بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

