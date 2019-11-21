وفاة رئيس أركان الجيش التركي الأسبق

توفي رئيس الأركان العامة التركي الأسبق الجنرال يشار بويك انت بعد صراع مع المرض.



ووفقا لـ"سي ان ان ترك" فإن بويك كان محتجزا في أحد المستشفيات بسبب تدهور حالته الصحية.



ولم يستطع بويك المشاركة في جنازة زوجته التي رحلت منذ أيام بسبب ظروف مرضه.



وغادر يشار بويك منصبه في أغسطس من عام 2008، حيث تولى خلفه الجنرال محمد إلكر باشبوغ.



