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أخبار العالم

رسالة ملكية من البحرين إلى باكستان.. ما السبب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
ولى العهد البحرينى
ولى العهد البحرينى
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ميس رضا
بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، على خلفية سقوط عشرات الضحايا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة واجتياحها العديد من المناطق في جنوب باكستان.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة إلى دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وتعرضت باكستان لصواعق برق وأمطار غزيرة أودت بحياة 27 شخصا على الأقل بمنطفقة الجنوب، حسبما أعلنت صحيفة البيان الإماراتية.
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