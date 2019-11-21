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رياضة

رينارد يكشف سر مشاركة السعودية بالمنتخب الأول في خليجي 24

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، سبب تمسكه بخوض بطولة كأس خليجي 24 المقبلة، بالصف الأول، مؤكدًا على ضرورة اللعب أمام منتخبات قوية باستمرار.

وقال "رينارد" في تصريحات تليفزيونية: "علينا اللعب أمام منتخبات قوية على غرار باراجواي، لأن هذا مهم للغاية للاعبين الصغار في السن لتطويرهم، خصوصًا أننا لم نلعب بهم أمام أوزبكستان بالتصفيات الآسيوية المشتركة".

وأضاف: "المباراة الودية التي خضناها ضد باراجواي جيدة، وخرجنا منها بالاستفادة اللازمة، وأهنئ اللاعبين على مستواهم، وقائمتنا بتلك المواجهة احتوت على 4 لاعبين أعمارهم 20 عامًا".

وعن سبب اختيار باراجواي لملاقاتها وديًا، أضاف: "باراجواي منتخب قوي يعتمد على تنويع اللعب ويقاتل بالملعب ويلعب للفوز في أي مباراة مثل بقية فرق أمريكا الجنوبية، ويفضل اللعب في العمق لذا وجب علينا اللعب على الهجمات المرتدة".

وتابع: "كان بإمكاننا تقديم الأفضل لكننا كنا أقوياء دفاعيًا، وفي المجمل لعبنا بقوة كبيرة وبحثنا عن النتيجة".

وفيما يخص إصراره على المشاركة في خليجي 24 بالصف الأول للأخضر، واصل: "لا أحب أن أتواجد في بطولة للحضور والمشاهدة، هذا الشيء ليس من صفاتي، ولا يهم مسمى البطولة التي تشارك بها ويجب أن نقدم كل ما نملك للحصول عليها".

وأكمل رينارد، بقوله: "علينا أن نكون طموحين، ونحاول التكيف في مباراتنا الأولى بكأس الخليج في غياب لاعبي الهلال".

واختتم مشيدًا بمشاركة معتز تمبكتي الأولى مع المنتخب، وعبد الله الحمدان وفراس البريكان وسعود عبد الحميد وتركي العمار، الذين ظهروا بمستوى جيد، وقال "الكرة السعودية تمتلك مواهب رائعة وعلينا الاستفادة منها بالمنتخب".
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