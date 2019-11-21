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فن

أزمة دعوات الافتتاح تفسد المشهد الجميل لـ حفل القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
سما المصري
سما المصري
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قسم الفن
أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين والصحفيين بافتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس، الأربعاء، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

ورأى هؤلاء أن حفل الافتتاح كان واحدا من أجمل حفلات افتتاح المهرجان على مدار تاريخه، إن لم يكن أجملها بالفعل، سواء على المستوى التنظيمي أو الفني.

وأشاد هؤلاء برئيس المهرجان محمد حفظي، والقائم بأعمال المدير الفني أحمد شوقي، وكل فريق المهرجان الصحفي والإداري والفني، لخروج المهرجان بهذا الشكل المشرف.

ولم يؤخذ على الافتتاح إلا سوء توزيع دعوات الحضور، التي شابتها بعض المجاملات الصغيرة، بحيث تم توجيه الدعوة لعدد من أصدقاء العاملين بالمكتب الصحفي، بعضهم لا يعمل في أي مؤسسة صحفية، في حين لم يتم توجيه دعوات لمؤسسات أخرى، ما أدى لوصول دعوات لبعض الشخصيات، أبرزها سما المصري وغيرها، ممن لا علاقة لهم بالسينما من ناحية، ولا الإعلام من ناحية أخرى، ما أفسد الشكل الجمالي والحضاري لحفل الافتتاح.
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