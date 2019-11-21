قائد الجيش لـ اللبنانيين: قواتكم المسلحة مظلة تحمي الجميع

صرح قائد الجيش اللبناني، بأن المؤسسة العسكرية مظلة جامعة لكل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم، مؤكدًا بذلك وقوف الجيش إلى جانب كل اللبنانيين بما فيهم المتظاهرون، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.





وسبق قبل أيام أن أكد قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أنه مسئول عن حماية أمن المتظاهرين، معبرًا عن أسفه لمقتل الشاب علاء أبو فخر على يد عنصر أمني، ومشيراً إلى أن القضية أصبحت بيد القضاء.





وقال عون خلال زيارته لقوات الجيش اللبناني في بيروت وجبل لبنان إن الجيش تعامل باحترافية وانضباطية وجرأة في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع اللبنانية خلال الشهر الماضي.





وأكد قائد الجيش أن أمن المتظاهرين وبقية اللبنانيين من مسؤولياته، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن إغلاق الطرقات أمر غير مسموح به، كون حرية التنقل "مقدسة" في المواثيق الدولية.





وتطرق عون إلى التوقيفات، مشيراً إلى أن أولئك الذين أوقفهم عناصر الجيش عملوا على إحداث الشغب وتعطيل مهمة القوات المسلحة، كاشفًا عن توقيف أشخاص غير لبنانيين كان بحوزتهم "مخدرات".



