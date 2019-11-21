زاهي حواس يقترب من اكتشاف مقبرة نفرتيتي ومواقع دفن ملكية في الأقصر

صرح وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس لصحيفة "إكسبريس" البريطانية بأنه اكتشف مقابر ملكية جديدة، ويأمل باستكشاف مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك بالأقصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اكتشاف مومياء ملكية فرعونية مهمة في غضون أسابيع.





وأوضح حواس أنه لم يسبق استكشاف مقبرة الملكة نفرتيتي من قبل، وأن العمل جار لاستكشاف المنطقة المحيطة بمقبرة الملك أمنحتب الثالث، حيث يُعتقد أن المنطقة استُخدمت كموقع لدفن ملوك فراعنة.





وقال "حواس" للصحيفة البريطانية "أعمل في وادي الملوك، حيث آمل باكتشاف مقبرة نفرتيتي ومقابر ملكية أخرى في الوادي الشرقي خلال الأسابيع المقبلة. أعتقد أنني سأكتشف مقابر جميع ملكات الأسرة الثامنة عشرة، ومقابر أبناء وبنات ملوكها.. لقد دفنوا جميعًا في هذا الوادي ولم أزل أبحث عنهم".



