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منوعات

زاهي حواس يقترب من اكتشاف مقبرة نفرتيتي ومواقع دفن ملكية في الأقصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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أحمد محرم
صرح وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس لصحيفة "إكسبريس" البريطانية بأنه اكتشف مقابر ملكية جديدة، ويأمل باستكشاف مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك بالأقصر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اكتشاف مومياء ملكية فرعونية مهمة في غضون أسابيع.

وأوضح حواس أنه لم يسبق استكشاف مقبرة الملكة نفرتيتي من قبل، وأن العمل جار لاستكشاف المنطقة المحيطة بمقبرة الملك أمنحتب الثالث، حيث يُعتقد أن المنطقة استُخدمت كموقع لدفن ملوك فراعنة.

وقال "حواس" للصحيفة البريطانية "أعمل في وادي الملوك، حيث آمل باكتشاف مقبرة نفرتيتي ومقابر ملكية أخرى في الوادي الشرقي خلال الأسابيع المقبلة. أعتقد أنني سأكتشف مقابر جميع ملكات الأسرة الثامنة عشرة، ومقابر أبناء وبنات ملوكها.. لقد دفنوا جميعًا في هذا الوادي ولم أزل أبحث عنهم".

وتحدّث حواس للصحيفة على هامش افتتاح معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" في العاصمة البريطانية لندن، حيث تُعرض 150 قطعة من مجموعة آثار الملك توت عنخ آمون، غادرت 60 منها مصر للمرة الأولى، ويُنتظر أن تعود المجموعة المعروضة إلى مصر العام المقبل لتأخذ مكانها في المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.
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