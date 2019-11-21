لأغراض عسكرية وإنسانية.. القوات الروسية حامي منبج الجديد من قاعدة سيرين

ذكرت وسائل إعلام متفرقة، إن الشرطة العسكرية الروسية قامت بالسيطرة على قاعدة سيرين الجوية قرب منبج في إطار توسيع نشاطها في منطقة الشمال السوري، لموازنة الوجود التركي الذي يعد غزوًا للبلاد، إضافة إلى التواجد الأمريكي.



صرح ضابط الشرطة العسكرية الروسية سفر سفروف، بأن الشرطة توسّع منطقة دورياتها شمال شرقي سوريا، وأن إحدى نقاط المراقبة تقام في قاعدة سيرين الجوية التي انسحبت منها القوات الأمريكية.



وقال سفروف للصحفيين: "منذ أن غادر الأمريكيون، أصبحت منطقة مسؤوليتنا تشمل كامل منطقة منبج وجوارها. نولي اهتماما خاصا للخطوط الأمامية... كما كلفنا أيضا بمهمة حراسة كافة الأرتال التي تعبر منبج، ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية".



وذكر الضابط الروسي أن إحدى نقاط المراقبة تقع في قاعدة سيرين الجوية الأمريكية السابقة، التي غادرها الأمريكيون حيث تركوا هناك مولدا كهربائيا شغالا وأثاثا ومعدات مكتبية.



كما لم يلحق أي ضرر بمدرج المطار الذي يبلغ طوله كيلومترين، ونشرت فيه مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي، لترافق دوريات الشرطة العسكرية.



وحسب قائد المطار، فإنه تتواصل حاليا فيه بعض الأعمال الهندسية والخاصة بتجهيز مقار إقامة أفراد الشرطة.



وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحكامها السيطرة على قاعدة سيرين الجوية في منطقة متراس بريف مدينة عين العرب (كوباني) في شمالي سوريا، حيث انسحبت منها مؤخرا القوات الأمريكية.





