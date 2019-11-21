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اقتصاد

4 جنيه لكيلو الطماطم.. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 21-11-2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة،اليوم الخميس 21 -11-2019 وفقا لبيانات الموقع لسوق العبور.

وسجلت الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات وتراوحت البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه ، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

وتراوحت الكوسة بين 4 و5 جنيهات ، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات ، البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه ،الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات ،الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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