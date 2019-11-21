4 جنيه لكيلو الطماطم.. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 21-11-2019

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة،اليوم الخميس 21 -11-2019 وفقا لبيانات الموقع لسوق العبور.



وسجلت الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات وتراوحت البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه ، البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.



وتراوحت الكوسة بين 4 و5 جنيهات ، الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.



وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.



فيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه ، البرتقال أبو سرة 2 جنيه و5 جنيهات ، البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه ،الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات ،الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.



وسجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.