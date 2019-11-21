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أخبار البلد

مع مصممة الأزياء جنيفر لوبيز.. سالى عبد السلام بإطلالة غريبة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
الإعلامية سالى عبد
الإعلامية سالى عبد السلام
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية سالى عبد السلام، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها تجمعها مع مصممة ملابس النجمة العالمية جنيفر لوبيز.

وعلقت سالى على الصورة قائلًة: "مع نجوى زهران أول مصممة مصرية تلبس منها جينفر لوبيز فى زيارتها لمصر، ومع مدام فاطمة حرم السفير المصرى بلبنان نزيه النجارى وفاشون شو وتبرعات لصالح مؤسسة أهل مصر".

وأنهالت التعليقات من المحبين والمعجبين ما بين:

"البوت يجنن ما شاء الله ".
"سالي إنتي جميلة من جوة ومن برة، ربنا يحبب فيكي الناس كمان وكمان".


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