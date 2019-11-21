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أخبار العالم

زلزال بقوة 1ر6 درجة يضرب منطقة حدودية بين تايلاند ولاوس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:28 ص
مؤشر زلزال
مؤشر زلزال
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أ ش أ
أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، الخميس، المنطقة الحدودية الواقعة بين شمالي تايلاند ولاوس، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكر المركز الأمريكي - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات (ستة أميال) تحت سطح الأرض، وعلى بعد 31 كيلومترا (19 ميلا) من منطقة "تشالويم فراكيات" التي تبعد نحو 280 كيلومترا (174 ميلا) شمال شرق العاصمة التايلاندية (بانكوك).

وأضافت الشبكة أن المواطنين في العاصمة الفيتنامية (هانوي) شعروا أيضا بالزلزال.
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