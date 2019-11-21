تشكيل لجنة لمعاينة حريق مخزن أخشاب القناطر

بدات نيابة القناطر التحقيق فى واقعة نشوب حريق بمخزن للأخشاب بعزبة شركس حيث امرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.





وكان اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية قد تلقى اخطارا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بعزبة شركس بالقناطر الخيرية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.



