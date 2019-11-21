تشكيل لجنة لمعاينة حريق مخزن أخشاب القناطر

بدات نيابة القناطر التحقيق فى واقعة نشوب حريق بمخزن للأخشاب بعزبة شركس حيث امرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق ومعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وكان اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية قد تلقى اخطارا بنشوب حريق في مخزن أخشاب بعزبة شركس بالقناطر الخيرية وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.
وتبين من المعاينة أن المخزن على مساحة 1400 متر وأن حريق شب في جزء يمثل 300 متر من إجمالي المساحة وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية وأخطرت النيابة فقررت طلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحريق.