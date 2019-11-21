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تعليم

كلية طب المنصورة تطلق قافلة علاجية بإحدى قرى دمياط

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:53 م
قافله طبيه باحدى
قافله طبيه باحدى قرى دمياط
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همت الحسينى
نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، قافلة طبية، اليوم، الخميس، بالتنسيق مع لجنة الدعم الطبي والإنساني التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية التربية والتعليم، إلى قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

‎وأكدت الدكتوره نسرين عمر، عميدة الكلية أن القافلة تضمنت تخصصات الأمراض الباطنة والجلديه والصدرية وطب الأطفال وجراحة العيون والروماتيزم والتأهيل وطب المخ والأعصاب وأمراض النساء والتوليد والقلب والأوعية الدموية والأنف والأذن والحنجرة والباثولوجيا الاكلينكية.

وأضافت عميدة طب المنصورة أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٥٢٥ حالة مع تحويل ٨٧ حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة، والمراكز الطبية، كما تم عمل ٨٢ تحليلا ما بين هيموجلوبين وسكر وبول، وتحاليل الكبد والكلى والهرمونات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة غادة القنيشى منسق القافلة.
كلية طب المنصورة تطلق قافلة علاجية بإحدى قرى دمياط
كلية طب المنصورة تطلق قافلة علاجية بإحدى قرى دمياط
كلية طب المنصورة تطلق قافلة علاجية بإحدى قرى دمياط
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