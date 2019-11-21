عبد الله المغازي: دعم القيادة السياسية ساهم في نجاح مؤتمرات الشباب.. فيديو

قال الدكتور عبد الله المغازى، معاون رئيس الوزراء الأسبق: إنه كان ينادى فى كثير من الأوقات منذ 2011 أن يكون هناك دور للشباب ،مشيرا إلى أن القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل رئاسة حكم مصر وهو يقوم بالكثير من اللقاءات مع الشباب.



وأضاف الدكتور عبد الله المغازى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الرئيس السيسي أثناء حملته الإنتخابية أصر على إنشاء لجنة خاصة بالشباب، موضحا أن القيادة السياسية حتى قبل توليها منصب الرئاسة كان هناك إهتمام كبير بهم.



وأوضح الدكتور عبد الله المغازى، أنه تم الاقتراح على أن يكون هناك لقاءات دورية للشباب ووعد الرئيس السيسي بالقيام بتلك الخطوة واستمرارها، لافتا إلى أن من هنا أنشأت المؤتمرات الخاصة بالشباب، حيث كانت فى البداية منتديات خاصة بهم ثم تم القيام بها فى العديد من المحافظات ثم التحدث عن شباب أفريقيا ثم إلى منتدى شباب العالم.



وأشار الدكتور عبد الله المغازي، إلى أنه يعتبر أن بداية ما يسمى بسياحة المؤتمرات هو لوجود نواة عظيمة جدا من مجموعة شباب أصبح لديهم خبرات واسعة، حيث أن هناك 3000 أو 4000 شاب يقومون بتنظيم الحملات والمؤتمرات وإنشاء الورش الفنية، وبالتالى لولا دعم القيادة السياسية لهم لم يكن هناك نجحات لهذه المؤتمرات أو وجود إشادات دولية بهم.

