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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب المنتخب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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خالد رياض
عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اجتماعاََ مع أعضاء مجلس اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد المنتخب للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس اتحاد الطلاب بالجامعة ونائبه وأعضاء المجلس من الأمناء ومساعديهم بالكليات.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس اتحاد الطلاب المنتخب، وهنأهم على الفوز في ماراثون الانتخابات الذي شهد جدية والتزام وعدم وجود أي تجاوزات من كافة الطلاب، مما أدى في النهاية إلى اختيار مجلس اتحاد طلاب متميز جاء بناء على اختيار حر من كافة الطلاب.

وأكد عزيز خلال اللقاء أن الجامعة مستعدة لتقديم كافة الدعم لتوسيع نسب المشاركة في الأنشطة الطلابية، وكذلك تنفيذها على أكمل وجه وبصورة تليق بالجامعة، لافتًا أنه ليس هناك أي مشاكل أو حظر على أي نشاط طالما هناك التزام وجدية ويخدم أكبر عدد من الطلاب، كما حث أعضاء الإتحاد بتنفيذ مبادرات جديدة تخدم الجامعة والمجتمع الخارجي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بالأنشطة الطلابية، وضرورة التواصل والتقارب من الطلاب خاصة الجدد والوافدين لمعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها.

وقد استعرض رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ومساعديهم خطة أنشطة العام الدراسي وآليات تنفيذها، وأيضا تم طرح عدد من المقترحات والأفكار الغير تقليدية فيما يتعلق بالدور التوعوي والتثقيفي للاتحاد، بالإضافة إلى تقديم عدد من الاحتياجات والمطالب أبرزها تخصيص مقر للاتحاد بكل كلية ليكون مركز للاجتماع والتجهيز للأنشطة ويكون معروفا لكل الطلاب، وعقد اجتماع بصفة دورية مع رئيس الجامعة لمتابعة أنشطة الاتحاد وما تم إنجازه على أرض الواقع.
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