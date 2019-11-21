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أخبار العالم

أمريكا تدرس سحب حوالي 4 آلاف جندي من كوريا الجنوبية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت صحيفة /تشوسون إلبو/ الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس سحب وحدة عسكرية كاملة من قواتها المرابطة في كوريا الجنوبية، إذا رفضت الأخيرة زيادة مساهماتها لخمسة أضعاف ما تدفعه الآن في تكلفة عملية النشر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي في واشنطن على علم بالمفاوضات، قوله "تستعد الولايات المتحدة لسحب لواء واحد ما لم تتقدم المفاوضات مع كوريا الجنوبية على النحو الذي يأمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأفادت الصحيفة بأن الوحدة العسكرية في الجيش الأمريكي يتراوح قوامها بين 3 إلى 4 آلاف جندي، وبالتالي فإن سحب القوات بهذا العدد من شأنه أن يجعل القوات المتبقية قريبة من الحد الأدنى الذي حدده الكونجرس الأمريكي.

وتضغط الولايات المتحدة بقوة على كوريا الجنوبية لدفع 5 مليارات دولار سنويا لإبقاء حوالي 28 ألفا و500 جندي أمريكي في سول، بزيادة خمسة أضعاف عن التكلفة الباهظة بالفعل لهذا العام.
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