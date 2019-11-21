رابط موقع تذكرتي لحضور مباراة مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب

أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل وشروط حضور المشجعين لمباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.





وطالبت شركة تذكرتي، الجماهير، بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع؛ حفاظا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر.





وأكدت شركة تذكرتي، إنه لن يُسمح في المباراة النهائية بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع " والتذكرة مجتمعين.





وشهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا بنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أزمة؛ بسبب عدم تمكن عدد من الجماهير التي تحمل التذاكر والـ"فان أي دي" من حضور المباراة، بينما كان ملعب استاد القاهرة ممتلئا عن آخره.





وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، وسيواجه منتخب كوت ديفوار في النهائي مساء غد، الجمعة، على استاد القاهرة.





ويقدم لكم موقع صدى البلد، رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة النهائي.



