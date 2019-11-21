ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رابط موقع تذكرتي لحضور مباراة مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
تذكرتي
تذكرتي
Advertisements
نور عادل
أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل وشروط حضور المشجعين لمباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وطالبت شركة تذكرتي، الجماهير، بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع؛ حفاظا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصر.

وأكدت شركة تذكرتي، إنه لن يُسمح في المباراة النهائية بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع " والتذكرة مجتمعين.

وشهدت مباراة مصر وجنوب أفريقيا بنصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أزمة؛ بسبب عدم تمكن عدد من الجماهير التي تحمل التذاكر والـ"فان أي دي" من حضور المباراة، بينما كان ملعب استاد القاهرة ممتلئا عن آخره.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، وسيواجه منتخب كوت ديفوار في النهائي مساء غد، الجمعة، على استاد القاهرة.

ويقدم لكم موقع صدى البلد، رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر مباراة النهائي.

https://www.tazkarti.com/#/matches
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تذكرتي تعود من جديد | المنظومة الآمنة للجماهير المصرية

الجماهير تقدم ملحمة في فوز مصر على الكاميرون برعاية تذكرتي | شاهد

تنبيه هام من "تذكرتي" بشأن مباراتي نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

رقم عالمي| أول مباراة تحت 23 سنة في التاريخ يحضرها 70 ألف متفرج

تذكرتي| حضور نهائي مصر وكوت ديفوار بالتذكرة والفان أي دي "مجتمعين"

اتحاد الكرة يعتذر للجماهير عن عدم تمكنهم من دخول استاد القاهرة

ترشيحاتنا

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

بطريقة كوميدية.. هنيدى يهدئ الأمور بعد تغريدة استفزت ثلاث دول كبرى.. شاهد

تعرف على أغرب 6 مواقف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صالح جمعة يحتفل بقرب عودة مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

هنا الزاهد وأيتن عامر.. فساتين النجمات تكشف فقدان الوزن.. من الأكثر رشاقة؟

جامعة عين شمس: 10 آلاف طالب وطالبة استفادوا من مبادرة دكان الفرحة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس اتحاد الناشرين: تراث نجيب محفوظ وطه حسين فى خطر.. الثقافة لا تهتم بالكتاب والقراءة.. وأفضل مبدعى مصر كانوا فى عصر الملكية

بعد تراجع الأسعار.. أفضل 10 سيارات تحت 100 ألف جنيه

تعرف بالأرقام على أفضل 6 سيارات كهربائية جديدة في 2019.. صور