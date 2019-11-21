محمد الغول يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات بشروط

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات.



وأكد الغول في مقترحه أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة وتمثل خلل يحتاج إلي معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة مما تؤثر بالسلب علي السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية.



وأَضاف عضو مجلس النواب،أن هذه التراخيص وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، تحقق لهم البيع داخل عربات قطار الدرجات الثالثة والثانية والأولي دون الدرجات المميزة والسياحية،علي أن لا يتم السماح لأي منهم بالعمل دون ترخيص وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،وأن يكون حسن السير والسلوك علي أن يتم الكشف عليه جنائيًا وسياسيًا من خلال الأجهزة المعنية.



ولفت إلي أن هذا المقترح يؤدي إلي تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة وبصورة شرعية لتفادي وقوع الحوادث المروعة،في علاقة المسؤولين عن القطارات مع الباعة، والتي شهدت مصر منها حادث الكمسري الأخير والذي طالب اثنين من الركاب – تبين فيما بعد أنهم من الباعة الجائلين – بسداد قيمة تذكرة الركوب، وتحمل الغرامة فامتنعا عن السداد ليضع المسؤولين عن القطار الراكبين بين خيارين لهما الدفع أو القفز من القطار وهو ما حدث ، وترتب عليه وفاه أحدهما مما أظهر خللا واضحا في منظومة إدارة عربات القطار خاصة فيما يخص التعامل مع الباعة الجائلين ومن ثم تقنين أوضاعهم سيكون ضرورة مهمة.