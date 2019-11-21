الأهلي يكشف حقيقة رحيل الخطيب من رئاسة النادي

يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، إلي القاهرة فجر غدًا لحضور الجمعية العمومية للنادي المقرر لها الجمعة والسبت وذلك بعد رحلة علاجية في العاصمة الفرنسية باريس.



وخضع الخطيب لفحوصات طبيبة دقيقة كشفت عن وجود اعوجاج في العمود الفقري وبنفس النسبة تقريبا في الحوض، بالإضافة إلى قصر في إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه آلام حادة تنتابه في الظهر وتؤثر على حركة القدمين أثناء المشي، وطلب الفريق الطبي الفرنسي خضوع الخطيب لجلسات علاج طبيعي هناك بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة في التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقري والحوض وقصر إحدى القدمين، على أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، ويتم تقييم الحالة من وقت لأخر.



فيما استقر محمود الخطيب علي إرسال الأشعة والتحاليل الأخيرة إلي أحد المراكز الطبية المتخصصة في الولايات المتحدة الامريكية لإيضاح حقيقة الآلآم التي يعاني منها علي أن يعود الي باريس من جديد لإستكمال جلسات العلاج الطبيعي هناك.



وكشفت إدارة الأهلي عن ان الحالة الصحية للخطيب لن تبعده عن النادي أو تتسبب في إعتذاره عن إستكماله مدته كما تردد خلال الساعات الأخيرة، وقالت الإدارة أن الخطيب مستمر في رئاسة النادي حتي نهاية فترته بجانب إستكمال علاجه .



وأضافت أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي ولا يعتمد علي الافراد فالخطيب ومجلس الإدارة يرسمون سياسات تقوم الإدارات بتنفيذها ، وأوضحت ان الخطيب لا يفكر بأي حال من الاحوال في ترك النادي والإعتذار عن إستكمال مهمته حتي نهاية الفترة الإنتخابية.



