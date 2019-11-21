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ممارسة الرياضة والرعاية الطبية.. أبرز مشاهد داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
سجن برج العرب
سجن برج العرب
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آيات أحمد
عرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، لقطات لجولة نواب البرلمان وعدد من الشخصيات العامة داخل سجن برج العرب، وذلك من منطلق الحرص على إرساء قواعد الشفافية، وتوضيح الصورة الحقيقية للرأي العام.

واستجاب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لطلب أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بزيارة سجن برج العرب ، لتفقد أحوال النزلاء وسير العمل به، بعد أيام من المنتدى الثالث للسجون المصرية.

وبدأت الجولة بزيارة مستشفى سجن برج العرب والتي تضم 45 سريرًا للمرضي، و8 أسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، و3 غرف للعزل، وغرفة عمليات، بالإضافة إلى عيادات تضم كافة التخصصات، و3 وحدات غسيل كلوي، وغرفة درن وغرفة ايدز، وصيدلية لصرف الدواء اللازم للمرضى من النزلاء.

وضمت الجولة مشاهدة لملاعب السجن التي يقوم من خلالها النزلاء بممارسة هوايتهم الرياضية، وتفريغ طاقتهم داخل أسوار السجن، ويتم أيضا تنظيم دورات رياضية بين السجناء المنافسة، وشهدت الجولة مباراة بين فريقين من منطقة سجون برج العرب وليمان طرة.

كما شملت الجولة تفقد الحضور لعدد من الورش والمخازن المرتبطة بالنجارة وصناعة الأثاث والتي تضم أحدث الماكينات، ويعمل عليها نزلاء مدربين على حرفة النجارة، كما تفقدوا معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون الذي يضم كميات هائلة من الأثاث قام السجناء بتصميمها وتصنيعها ويتم بيعها في المعارض والمنافذ التابعة لقطاع السجون.
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