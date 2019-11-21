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أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
احتفلت القوات المسلحة بتخريج ٥ دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من ٢٩ دولة إفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها أنشطة ومجالات التعاون فى الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة ، حيث أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أفاق التعاون العسكرى مع دول القارة السمراء.

وأكد أن لمصر السبق والريادة دائمًا فى توفير الدعم الكامل لدول القارة في مختلف المجالات وعلى رأسها ملف السلم والأمن ومكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والسلام.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءًا من إستقبال الدارسين ، ومرورًا بالموضوعات التخصصية التى تم التدريب عليها نظريًا وعمليًا وفقًا لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة .

وأعرب أقدم الدارسين عن خالص الشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام، حيث أكد أن جميع الدارسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التى تؤهلهم لخدمة شعوبهم وأوطانهم.

وألقى اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدارسين الأفارقة بإتمام دراستهم وإنتهاء دوراتهم التعليمية.

مؤكدًا حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء فى مختلف المجالات.

وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج علي الدارسين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.
القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية
القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية
القوات المسلحة تحتفل بتخريج 5 دورات تدريبية لكوادر الدارسين الوافدين من 29 دولة إفريقية
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