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أخبار العالم

شاهد| لحظة إنقاذ 3 أشخاص من الموت في سيول السعودية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
لحظة انقاذ 3 أشخاص
لحظة انقاذ 3 أشخاص من الموت في سيول السعودية
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دعاء أبوهشيمة
تمكن سائق جرافة في المملكة العربية السعودية، من إنقاذ 3 أشخاص كانوا على وشك الموت بعد أن غمر سيل جارف سياراتهم.

وهبط السائق بجرافته في مجرى السيل، حتى نجح في نقل هءلاء الأشخاص لخارجه، قبل أن يأخذهم السيل في طريقه.

وتشهد منطقة الباحة في السعودية أمطارا غزيرة، شملت الباحة ومراكزها ومركز الجوة ومركز نيرا التابع لمحافظة المخواة ومحافظة بنى حسن ومحافظة قلوة.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما يشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ونبهت الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو السير فيها. .
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