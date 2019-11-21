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رياضة

بعد تولي مورينيو قيادة توتنهام.. 5 صفقات على أعتاب السبيرز في الميركاتو الشتوي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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محمد السعيد
حدد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، 5 صفقات للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الفريق.

وكان نادي توتنهام قد أعلن أمس، الأربعاء، عن تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والذي تمت إقالته أول أمس.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن مورينيو يستهدف التعاقد مع 5 لاعبيين في يناير المقبل لتدعيم الفريق، يأتي في مقدمتهم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس.

وأضاف الصحيفة، أن مورينيو يريد التعاقد ايضا مع خاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والجزائري يوسف عطال لاعب فريق نيس، وديكلان رايس مدافع وست هام، وبورنو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة.
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