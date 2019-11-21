سقوط 3 ضحايا جدد في مظاهرات العراق بعد اشتباكات مع قوات الأمن

أعلن مسؤولون عراقيون عن مقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد، وذلك بعد صدور تقارير عراقية ودولية أفادت بسقطوط نحو 320 شخصًا خلال الاحتجاجات التي بدأت أول أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت صحف عراقية.



وقال مصدر أمني عراقي، إنه قبل مقتل المتظاهرون وحدوث الاشتباكات، قام المتظاهرون بالاستعداد للتمركز عند جسر الأحرار في العاصمة بغداد، في مواصلة منهم للاعتصام والتواجد في الأماكن الحيوية من المدن العراقية، حتي يزيدوا من ضغطهم على الحكومة، إلا إن الاحتدام و الاشتباكات بينهم وبين الأمن أدت لسقوط ضحايا جدد.



وفي شهرها الثاني لازالت تتواصل وقائع الاحتجاجات العراقية في أغلب المدن العراقية خاصة الجنوبية منها، متخذة سبيل الإضرابات وإغلاق المصالح الحيوية للبلاد كأحد أقوى أسلحتها لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها.



