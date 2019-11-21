ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط 3 ضحايا جدد في مظاهرات العراق بعد اشتباكات مع قوات الأمن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
أعلن مسؤولون عراقيون عن مقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد، وذلك بعد صدور تقارير عراقية ودولية أفادت بسقطوط نحو 320 شخصًا خلال الاحتجاجات التي بدأت أول أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

وقال مصدر أمني عراقي، إنه قبل مقتل المتظاهرون وحدوث الاشتباكات، قام المتظاهرون بالاستعداد للتمركز عند جسر الأحرار في العاصمة بغداد، في مواصلة منهم للاعتصام والتواجد في الأماكن الحيوية من المدن العراقية، حتي يزيدوا من ضغطهم على الحكومة، إلا إن الاحتدام و الاشتباكات بينهم وبين الأمن أدت لسقوط ضحايا جدد.

وفي شهرها الثاني لازالت تتواصل وقائع الاحتجاجات العراقية في أغلب المدن العراقية خاصة الجنوبية منها، متخذة سبيل الإضرابات وإغلاق المصالح الحيوية للبلاد كأحد أقوى أسلحتها لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 150 آخرين خلال فض اعتصام بالبصرة

العراق.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة 100 آخرين برصاص قوات الأمن في الناصرية

الأمن يضرب بالرصاص الحي.. وارتفاع عدد قتلى تظاهرات العراق

لامدارس ولاجامعات ..إضراب عن التعليم بالعراق لحين تحقيق المطالب

عداد القتلى في ارتفاع.. 3 ضحايا جدد بـ مظاهرات العراق

ضحايا جدد في مظاهرات وسط بغداد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة.. تعثر أولى صفقات الزمالك.. رسالة اعتذار من عبدالرحمن مجدي لـ جماهير الأهلي

تركي آل الشيخ يعلن عن بيع سيارة بوغاتي في مزاد.. تعرف على التفاصيل

مين أحلى.. شاهد إطلالات زوجات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الأرصاد تحذر من الشبورة وتنصح بارتداء ملابس شتوية.. فيديو

دكان الفرحة يدخل البهجة والفرحة على وجوه طلاب جامعة عين شمس.. فيديو

طفرة تكنولوجية.. جلد صناعي يمكنك من الإحساس بلمسة شخص في بلد آخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس اتحاد الناشرين: تراث نجيب محفوظ وطه حسين فى خطر.. الثقافة لا تهتم بالكتاب والقراءة.. وأفضل مبدعى مصر كانوا فى عصر الملكية

بعد تراجع الأسعار.. أفضل 10 سيارات تحت 100 ألف جنيه

تعرف بالأرقام على أفضل 6 سيارات كهربائية جديدة في 2019.. صور