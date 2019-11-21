بـ إطلالة محتشمة.. أمينة خليل تتألق بفستان جلد في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

واختارت أمينة خليل تسريحة شعر على طريقة الكعكة بسيطة وناعمة مع وضع لمسات رقيقة من الماكياج الذى اعتمد على اللون الأسود للعيون، وأحمر شفاه باللون البيج الأنيق.

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بصورة جديدة لها من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.وأطلت أمينة خليل بفستان طويل من الجلد باللون الأسود والذهبى، واعتمدت فيه على تفصيلة بسيطة تتناسب معها مع إضافة ذيل طويل باللون الأسود الذى أعطاه شياكة وأناقة، وحملت بورتوفيه مربع باللون الذهبى اللامع ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الأنيقة.