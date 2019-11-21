ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هولندا تبيع حصة في البنك السعودي البريطاني

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قالت هولندا، اليوم الخميس، إنها باعت أسهمها الأخيرة المتبقية فى البنك السعودى البريطانى "ساب".

وباعت هولندا ما يزيد عن 75 مليون سهم منذ أعلنت عن نيتها التخلى عن حصتها بشكل تدريجى فى 22 مايو .

وقالت وزارة المالية إن الدفعة الأخيرة من الأسهم جرى بيعها مقابل 28 ريالا لكل سهم هذا الأسبوع.

وحصلت الدولة على حصتها في ساب مع تأميم العمليات الهولندية لبنك فورتيس البلجيكي في 2008، بعد عام من استحواذ فورتيس على أجزاء كبيرة من بنك إيه.بي.إن إمرو الهولندي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره الهولندي التطورات الإقليمية والدولية

اكتتاب آرامكو .. 14 معلومة مهمة لراغبي الاستثمار بالطرح الأكبر

اكتتاب أرامكو.. شرط الحصول على أسهم مجانية والمستندات المطلوبة

العثور على 26 مهاجرا في حاوية تبريد في هولندا.. شاهد

ترشيحاتنا

رد فعل مرتضى منصور على قرار كاف إقامة السوبر الإفريقى في قطر

ريهام سعيد تعلق على خلع صابرين للحجاب

أخدت منك التريند.. سما المصرى توجه رسالة إلى رانيا يوسف بعد ظهورها في مهرجان القاهرة

لسه بدري.. شوقى غريب يتحدث عن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأوليمبى

بطريقة كوميدية.. هنيدى يهدئ الأمور بعد تغريدة استفزت ثلاث دول كبرى.. شاهد

حفل مطرب شهير يتسبب في حرق وعاهات مستديمة لمعجبة مدى الحياة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تظهر في صور توقعية

كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة أوبتيما 2021.. صور

كيد النساء.. مدعوة لحفل زفاف تستفز الحاضرين بارتداء فستان أبيض | صور