هولندا تبيع حصة في البنك السعودي البريطاني

قالت هولندا، اليوم الخميس، إنها باعت أسهمها الأخيرة المتبقية فى البنك السعودى البريطانى "ساب".



وباعت هولندا ما يزيد عن 75 مليون سهم منذ أعلنت عن نيتها التخلى عن حصتها بشكل تدريجى فى 22 مايو .



وقالت وزارة المالية إن الدفعة الأخيرة من الأسهم جرى بيعها مقابل 28 ريالا لكل سهم هذا الأسبوع.



وحصلت الدولة على حصتها في ساب مع تأميم العمليات الهولندية لبنك فورتيس البلجيكي في 2008، بعد عام من استحواذ فورتيس على أجزاء كبيرة من بنك إيه.بي.إن إمرو الهولندي.





