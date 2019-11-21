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توك شو

اختطفها من يد والدتها.. قصة طفلة أمريكية اعتدى عليها مجرم لمدة سنة ونصف.. شاهد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:07 م
اغتصاب
اغتصاب
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان عملية إنقاذ طفلة اختطفت منذ نصف عام واعتقال مختطفها.

ونشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، اختطفت في وضح النهار بانتزاعها من يد والدتها، في 18 مايو 2019، وتعرضت فيما بعد للاعتداء الجنسي.

وألقت الشرطة القبض على المختطف، مايكل ويب (51 عامًا)، وقضت المحكمة في وقت لاحق بسجنه مدى الحياة.

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قد كشف مؤخراً عن ارتفاع جرائم الاغتصاب بنسبة 2.7 %، وقد يكون ذلك نتيجة لتزايد إقدام النساء على إبلاغ الشرطة عن تعرضهن للاعتداء .
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