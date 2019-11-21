اختطفها من يد والدتها.. قصة طفلة أمريكية اعتدى عليها مجرم لمدة سنة ونصف.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان عملية إنقاذ طفلة اختطفت منذ نصف عام واعتقال مختطفها.





ونشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام، اختطفت في وضح النهار بانتزاعها من يد والدتها، في 18 مايو 2019، وتعرضت فيما بعد للاعتداء الجنسي.





وألقت الشرطة القبض على المختطف، مايكل ويب (51 عامًا)، وقضت المحكمة في وقت لاحق بسجنه مدى الحياة.



