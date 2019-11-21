تعليقات الجمهور على إطلالة ريم مصطفى بـ القاهرة السينمائى

نشرت الفنانة "ريم مصطفى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها بفستان أسود أنيق من مهرجان القاهرة السينمائي، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:

-صباح الورد والفل عليكى.

-روح قلبى.

-صاروخ الفن المصري.

-جميله وأنيقة.



وشاركت ريم مصطفى في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، والذي بدأ أمس 20 سبتمر ويستمر حتى 29 سبتمبر.

