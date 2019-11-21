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فن

تعليقات الجمهور على إطلالة ريم مصطفى بـ القاهرة السينمائى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة "ريم مصطفى" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها بفستان أسود أنيق من مهرجان القاهرة السينمائي، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:
-صباح الورد والفل عليكى.
-روح قلبى.
-صاروخ الفن المصري.
-جميله وأنيقة.

وشاركت ريم مصطفى في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، والذي بدأ أمس 20 سبتمر ويستمر حتى 29 سبتمبر.
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