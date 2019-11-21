ماهر مقلد: لقاء الأجيال لخريجى إعلام سوهاج اعترافا بالوفاء للجامعة

قال الكاتب الصحفي ماهر مقلد منسق احتفالية لقاء الأجيال لخريجي قسم الاعلام بجامعة سوهاج إن هذا اللقاء هو تجسيد حقيقى للعلاقة بين الجامعة والخريج .



وأضاف مقلد ل صدى البلد ان هذا اللقاء والاحتفالية تحمل رسائل مهمة منها مدى الارتباط العلمى والمهنى بين الجامعة والخريج وتأثير الجامعة، وهو لقاء الوفاء اعترافا بفضل الأساتذة، واحتضان من الجامعة للخريجين والاستفادة من خبراتهم ودورهم فى الحياة العملية .



وقال ان اللقاء يعطى بارقة امل للطلاب الدارسين بان النجاح فى الحياة يحتاج الى عزيمة واصرار لبلوغ النجاح.



وتنظم جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، بعد قليل، حفل لقاء الأجيال لخريجي قسم الإعلام جامعة سوهاج.



ويقام على هامش الإحتفالية، تكريم خريجي قسم الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المتميزين وذلك بتوزيع جوائز الراحل الدكتور محمد منير حجاب لأوائل قسم الإعلام ، وجائزة الدكتورة احسان عسكر ، بمقر الجامعة الجديد بالكوامل.



يأتى هذا الحفل برعاية الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأستاذه الدكتورة سحر محمد وهبي زوج د منير حجاب، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الاعلام السابق بكلية الآداب بالجامعة، بالإضافة إلى عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما يقرب من 50 إعلاميًا من كبار الإعلامين النقابيين خريجي قسم الاعلام بسوهاج.



و عن الدكتور محمد منير نقول ولد "حجاب" فى مدينة الإسكندرية فى الأول من مايو عام 1950, وأتم حفظ القرآن الكريم فى التاسعة من عمره على يد والده محمد صابر حجاب, أستاذ التفسير والحديث بجامعة القاهرة، وأكمل حياته الثانوية فى درسة التوفيقية الخاصة بطنطا, وأتم دراسته الجامعية بجامعة القاهرة, وحصل على درجة الليسانس بقسم الصحافة بآداب القاهرة فى العام 1972، والماجستير فى العام 1974.



عمل حجاب أستاذًا مساعدًا فى قسم الصحافة بجامعة سوهاج عام 1983, وتولى عمادة آداب سوهاج فى الفترة ما بين عامى 2000 و2004، وكذلك رئاسة قسم الإعلام من عام 1997 حتى العام 2011.



كما يعد حجاب أحد الأستاتذة الذين أثروا الحياة الاعلامية بالآلآف من الصحفيين والاعلاميين من الذين تتلمذوا علي يديه وأيضا قدم للمكتبة الاعلامية العشرات من الكتب والمراجع التي لم يقدمها أقرانه وسخر حياته لخدمة المكتبه الإعلامية ... وأطلق عليه رواد علمه " عميد عمداء الاعلام.