ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نجاح جهود وزيري الكهرباء والهجرة للإعلان عن فتح الإجازات للمصريين بالخارج

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:26 م
المصريين العاملين
المصريين العاملين بالخارج
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن نتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار المساعي الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة التام للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإيجاد الحلول اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.

‎وأضاف وزير الكهرباء أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، في إطار أيضًا مراعاة مصالح العاملين بالخارج.

من جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن وزارة الهجرة تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجاء القرار المتخذ تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، وأيضًا باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدرًا هامًا للدخل القومي، وداعمًا كبيرًا للاقتصاد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم وصحة ومساعدات.. مصر تستعرض جهودها في تعزيز حقوق اللاجئين والمغتربين أمام الأمم المتحدة

طلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن إطلاق مدد الإعارات للمصريين بالخارج

طلبات إحاطة أمام البرلمان للوزراء | نائب: معامل الحاسب الآلي تحولت إلى مجرد ديكور بالمدارس.. وآخر: محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها

إدارة التجنيد والتعبئة | تعمل على اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة .. ربط إلكتروني مع الجوازات لاستبيان موقف المغادرين والقادمين لمصر .. وعلاج المصابين بفيروس سي

ترشيحاتنا

اعترافات المتهم بقتل ستينية: صليت الظهر واغتصبتها وخلصت عليها| تفاصيل

هل انتهى ملك اليمين في الإسلام .. الإفتاء توضح حكم من يعاشر خادمته على أنها من العبيد .. فيديو

مظاهرات ليلية في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية

هل يحبط الله عمل من ترك صلاة العصر؟

بتوب قطيفة.. كنزي عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة

من صاحب دعوة سما المصري لحضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة أوبتيما 2021.. صور

كيد النساء.. مدعوة لحفل زفاف تستفز الحاضرين بارتداء فستان أبيض | صور

بسبب غيرتها.. امرأة تحضر حفل زواج ابنها بفستان زفافها.. صور