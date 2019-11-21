فرج عامر: الرئيس السيسى نجح فى الترويج للاسثمار وجذب كبريات شركات العالم للعمل داخل مصر

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبرى الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية بمشاركة بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، خلال زيارته لألمانيا.



وقال المهندس محمد فرج عامر، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن الرئيس السيسى من خلال مثل هذه اللقاءات نجح فى جذب استثمارات كبريات الشركات الألمانية والأوروبية والعالمية للاستثمار فى مصر، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية، وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، إضافة إلى إشادة الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين.



وشدد المهندس محمد فرج عامر على أهمية استعراض الرئيس السيسى للمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، ما يوفر فرصا واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية، إضافة إلى استعراض الرئيس السيسى للنقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الدولة بمكونيها الحكومي والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأنّ لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الألمانية القائمة في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية.



وأكد أن إشادة رؤساء الشركات الألمانية بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الألماني في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، التي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي مهم على الساحة الدولية؛ إنما هو دليل على متابعتهم لما يجرى من اهتمام كبير من الرئيس السيسى شخصيا بجذب الاستثمارات الألمانية لمصر.



وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بترحيب رؤساء وممثلي الشركات الألمانية بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتي من شأنها أن تساهم في دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين.