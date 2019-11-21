رمضان وصبحي.. المؤبد لأمين شرطة و15 سنة لشقيقه بتهمة القتل العمد والترويع

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أمجد عبدالمجيد عوض،اليوم، حكمها بالسجن المؤبد لأمين شرطة ، و15 سنة لشقيقه بتهمة القتل العمد، وترويع المواطنين.



تعود احداث الواقعة، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط كل من رمضان م 28 عاما أمين شرطة بمديرية أمن بورسعيد، وصبحي م 35 عاما عامل زراعي ومقيم كفور نجم الإبراهيمية لأشتراكهم في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الأعتداء علي الأشخاص، وتخريب الممتلكات، مستخدمين أسلحة بيضاء.



بالأضافة الي التعدي علي المجني عليهم"هبة م"، و" أميرة م" بقصد ترويعهم وتخويفهم، بأستعمال أسلحة بيضاء،وقد تلتها جريمة القتل العمد المجني عليها" هبة" مع سبق الإصرار والترصد،بضربها بموضع قتل بالرأس قاصدين، من ذلك قتلها.



تم تحرير المحضر رقم 1712 لسنة.2019 مركز الإبراهيمية وبالعرض علي النيابة العامة، أحالتهم إلي محكمة الجنايات والتي اصدرت حكمها المتقدم.