بمشاركة 22 دولة.. وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية اليوم العالمي للطفولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح المهرجان العالمي للطفولة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ( من سن 12 وحتى 17 عامًا ) في الفترة من 20 وحتى 25 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمشاركة 22 دولة تزامنًا مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمي والذى أقرته في شهر نوفمبر من كل عام.





ويشارك في المهرجان وفود من دول "بولندا، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، إندونسيا، الأردن، باكستان، إيطاليا، تونس، فلسطين، الصين، المغرب، سوريا، أوكرانيا، فرنسا، بنجلادش، الهند، السودان بجانب مصر الدولة المضيفة للمهرجان".





وتضمن حفل الافتتاح الذى أقيم على مسرح وزارة الشباب والرياضة عروضًا فنية من الدول المشاركة تعبر عن ثقافة كل بلد ، لتحمل رسالة سلام ومحبه من أطفال العالم إلى شعوبها.





ويتخلل فعاليات المهرجان عروض فنيه وفلكلور ومواهب فنية وغنائية تجوب محافظة القاهرة، ومراكز الشباب والمدارس، ودفليه بالملابس التراثية للدول المشاركة، وحلقات نقاشية لجميع الوفود، وبرنامج سياحي ترفيهي بالقاهرة والجيزة لزيارة المعالم السياحية، وجولات حرة للفرق المشاركة في الأماكن التراثية والحضارية.



