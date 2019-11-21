بسبب التذاكر.. القاهرة السينمائي يثير غضب جمهوره في اليوم الأول

أثار القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غضب الجماهير والصحفيين في أول يوم من فعاليات الدورة الـ٤١ بسبب فتح شباك التذاكر قبل الموعد المحدد، وهو ما تسبب في نفاد تذاكر فيلم irish man.



كان المهرجان أبلغ أن موعد فتح شباك تذاكر سيكون في تمام الساعة ٩ ونصف، ليفاجأ الكثيرون بأنه تم بدء توزيع التذاكر قبل الموعد المحدد بأكثر من ساعة.



يشار إلى أن الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي افتتحت أمس، الأربعاء، وسط حضور نخبة من النجوم، ومنحت جائزة فاتن حمامة لمنة شلبي وشريف عرفة.