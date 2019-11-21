لا دخول بعد 6.. تعرف على مواعيد دخول الجماهير استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وكوت ديفوار

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عن الترتيبات النهائية لمباراتى النهائي بين مصر وكوت ديفوار ومباراة تحديد المركز الثالث بين غانا وجنوب إفريقيا المقرر لها غدا الجمعة بإستاد القاهرة .



وكشفت اللجنة المنظمة عن فتح أبواب استاد القاهرة الذي يشهد اليوم الختامي يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالي اعتبارا من الواحدة ظهرا على أن يغلق الاستاد أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء.



وكشفت اللجنة عن موعد مباراة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين غانا وجنوب إفريقيا في الرابعة عصرا على أن تقام المباراة النهائية للبطولة بين مصر وكوت ديفوار في الثامنة مساءا.



وتأمل اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.



ودعت اللجنة المنظمة جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بفعاليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.