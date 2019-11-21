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ديني

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل لقاءاته التوعوية الأسرية بالسويس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
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محمد شحتة
واصلت قافلة برنامج التوعية الأُسَرِيَّة بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لقاءاتها الجماهيرية والتوعوية بمحافظة السويس؛ حيثُ انطلقت القافلة في ثالثِ أيامها في الفترة الصباحية إلىٰ منطقة الزيتيات.

كما نَظَّمَت القافلة ندوة تثقيقة في فرعِ شركة النصر للبترول؛ حيثُ شهدت تفاعلًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ الحضور، ومداخلاتٍ مهمَّة تُنَاقش معايير وأسس بناءِ الأسرةِ المُستَقِرَّة المبنية علىٰ نَهْجِ وسَنَن المصطفىٰ ﷺ.

كما حَضَرَ العلماءُ المشاركونَ في القافلة ندواتٍ في معهديْ المستقبل الإعدادي الثانوي للبنين، والفتيات.

وكانت المحاور الآتية أهم ما تَمَّ طَرْحُه: مكانةُ المرأةِ في الإسلام،و سعادةُ المجتمع تبدأ من الأسرة،و أهم المشكلات الأُسَرِيَّة وكيفية حلها،و أهم المعايير والأُسُس التي وضعها الإسلامُ لبناءِ أسرةٍ سعيدة ،و أركان الزواج وشروطه.

وتَخْتَتِمُ القافلةُ فعالياتها اليومَ الخميس، وتصدر عِدَّةَ توصياتٍ تتناولُ سُبُلَ التعاون بين برنامج التوعية الأُسَرِيَّة ومحافظة السويس.
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