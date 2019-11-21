الأعلى للإعلام يحتفل بتخريج 25 صحفيا من إفريقيا

يقيم اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، احتفالا، اليوم؛ لتكريم الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد، بمشاركة 25 صحفيا من مختلف دول القارة خلال الفترة من 2 الي 21 نوفمبر، بالقاهرة.



ويشارك في الاحتفال، محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الافارقة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ومساعد وزير الخارجية.