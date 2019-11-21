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أخبار العالم

هولندا تقطع الدعم عن السلطة الفلسطينية.. وبرلمانها يؤيد المستوطنات الإسرائيلية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:29 م
هولندا تقطع الدعم
هولندا تقطع الدعم عن السلطة الفلسطينية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت هولندا وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، كما رفض برلمانها الالتزام بقرار العليا الأوروبية مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وقرر المشرعون الهولنديون وقف تدفق المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، حيث أن نسبة كبيرة من الأموال تذهب إلى عائلات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، وذوي ضحايا المواجهات بين الفسطينيين وإسرائيل.

وحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن هولندا قد تواصلت مع السلطة أكثر من 20 مرة، لكن الأخيرة رفضت وقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى مليون ونصف مليون يورو شهريا، تصرف لموظفي وزارة العدل الفلسطينية.

واعتبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار هولندا إنجازا سياسيا مهما، يأتي بعد أيام قليلة من تصويت هولندا ضد قرار المحكمة الأوروبية بمقاطعة منتجات المستوطنات.
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