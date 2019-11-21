ياو يبواه قائد منتخب غانا: الفوز على جنوب إفريقيا أهم من الألقاب الشخصية

أكد ياو يبواه قائد منتخب غانا الاولمبي، عن جاهزيته هو وزملائه لمواجهة جنوب افريقيا غدا وتحقيق المركز الثالث ببطولة الأمم تحت ٢٣ سنة والتأِهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





وقال ياو يبواه، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "نحن جاهزين نفسيا وذهنيا لمباراة المركز الثالث خاصة وان الفريق يمتلك حظوظه للتأهل".





واضاف ياو يبواه: "حرمنا من ركلة جزاء أمام كوت ديفوار في نصف النهائي لكننا قدمنا مباراة كبيرة ونحاول ان نظهر بشكل أفضل في مباراة الغد ويحالفنا التوفيق".





وتابع ياو يبواه: "مباراة الغد هي الاخيرة وتكليل لكل المجهودات الكبيرة التي قمنا بها طوال الفترة الماضية وهي تختلف تماما عن مباراة مالي في ختام المجموعات والتي حصلنا فيها على ٣ نقاط وتأهلنا لنصف النهائي، لان تحديد المركز الثالث والتأهل للاولمبياد تحتاج تركيز وقدرات ذهنية كبيرة وسنحاول ان نكون على قدر المسئولية".



