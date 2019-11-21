ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الاكياس البلاستيك تنتشر فى شوارع الغردقة من جديد.. وسياحيون: رجعنا لنقطة الصفر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:46 م
الاكياس البلاستيك
الاكياس البلاستيك تنتشر فى شوارع الغردقة
Advertisements
ابراهيم جادالله
منذ ايام اصدرت محافظة جنوب سيناء قرارا بتعميم الاكياس البلاستيكية، وقالت ان ذلك فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم مبادرة منع استخدام الاكياس البلاستيكيه بكافة المحال التجارية وكافة المنشآت والفنادق واستبدالها بالاكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل للحفاظ على صحة المواطنين.

وكانت محافظة البحر الاحمر هى السباقة فى هذه التجربة خاصة وانها كانت قد سبق تطبيقها فى 2010 ولكن بعد الانفلات الامنى الذى اعقب ثورة يناير لم ينفذ القرار ولكن بعد 9 سنوات عادت محافظة البحر الاحمر لتطبيق القرار الذى لم يستمر طويلا بسبب عدم متابعته القرار ومنع خروج لجان التفتيش لتطبيق القرار.

وقال الخبير السياحى علاء حجازى ان الوضع حاليا فى البحر الاحمر عاد للنقطة صفر فى موضوع الاكياس البلاستيكية فرغم ان محافظة البحر الاحمر هى السباقة فى قرار منع الاكياس البلاستيك واصبح هناك وعى لدى الناس وتمت حملات توعية شاركت فيها المساجد الا ان عدم متابعة تطبيقه ومنع لجان التفتيش على المحال من الخروج لمتابعة تطبيق القرار جعل اكياس البلاستيك تعود مره اخرى للغردفة وتنتشر بكثافة بل والادهى من ذلك ان هناك عمليات نصب بطباعة بدجات مدون عليها اكياس صديقة للبيئة رغم انها اكياس عادية جد فى حين انه علميا لا يوجد ايضا اكياس بلاستيك صديقة للبيئة.

وأضاف حجازى انه من الخطأ اعتبار البلاستيك القابل للتحلل يمكن ان يتحلل بشكل اسرع من البلاستيك التقليدي في البيئة البحرية أو في مناطق دفن المخلفات الصلبة، حيث أجمعت آراء العلماء والمعاهد البحثية والتنفيذية في مختلف انحاء العالم ان البلاستيك القابل للتحلل لا يعد حل للمشاكل الناتجة عن البلاستيك في جميع البيئات.

من جانبه قال محمد عطية مدير شركة سياحة ان البحر الاحمر انتشرت بها خلال الايام الماضية الاكياس البلاستيك بشكل كبير وعادت حدائق البلاستيك من جديد للغردقة بعد ان كانت السباقة فى هذه الفكرة المحترمة والتى استغلتها اغلب شركات السياحة فى التسويق السياحى خاصة وان كثيرا من الصحف والاعلام الاوربى تناول هذا الامر وكان له صدى واسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة سائحين وطلاب.. تنظيف شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة

متجر شهير في تايلاند يعلن حظر استخدام الأكياس البلاستيك

حفاظا على الصحة والبيئة.. الأكياس القابلة للتحلل بديلا للبلاستيكية في جنوب سيناء

ترشيحاتنا

تصل لـ الإعدام.. تعرف على عقوبات المتهمين فى واقعة حريق خط بترول إيتاى البارود

الفستان الجلد أحدث صيحات فساتين مهرجان القاهرة.. 3 نجمات ارتدوه.. من الأجمل؟

هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة والعكس؟ الإفتاء توضح

موجز السوشيال ميديا .. إحراج هنا الزاهد.. وريم مصطفى تظهر بنفس فستان هيدي كرم

رد فعل مرتضى منصور على قرار كاف إقامة السوبر الإفريقى في قطر

التحريات: شركة الإسكندرية أدارت 18 قناة إباحية.. وتطبيقا للهواتف للاشتراك بها| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

حاضنة أسدين.. منة فضالي تشعل انستجرام

أرخص من كورولا.. ظهور تقليد رنج روفر سبورت.. صور