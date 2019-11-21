نشاط مكثف لوزير التعليم العالي خلال زيارته للمملكة المتحدة.. وعبد الغفار يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بجميع أفرع الجامعات الدولية بمصر

عبد الغفار:

سياسة مصر تدعو لإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة المتميزة على المستوى الأكاديمى

هناك اهتمام كبير من الدولة بالتوسع فى التعليم الفنى

اهتمام كبير مصر بالاستثمار فى التعليم لما يضيفه من عائد للمجتمع اقتصادى ومعرفى

شهدت زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمملكة المتحدة، نشاطًا مكثفا، حيث ألقى محاضرة حول استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، وبحث فرص التعاون مع الجامعات البريطانية وفتح أفرع لها بمصر.ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، الأربعاء، محاضرة بعنوان "استراتيجية مصر للتعليم العالى والبحث العلمى 4.. فرص وتحديات"، وذلك في إطار زيارته للمملكة المتحدة، وتكريمه للحصول على الزمالة الفخرية لجراحة الأسنان من الكلية الملكية للأطباء والجراحين فى جلاسجو، وذلك بمقر النادى الملكى للطيران، بناءً على دعوة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، بحضور الدكتور إين جراى، رئيس الغرفة.وقدم الدكتور خالد عبد الغفار خلال المحاضرة عرضا لأوضاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، متضمنا العديد من الإحصاءات الخاصة بالتعليم العالى من حيث الطلاب الحاليين والمستقبليين المنتظر دخولهم الجامعات الحكومية أو الخاصة أو أفرع الجامعات الدولية التى يتم افتتاحها.وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى سياسة مصر لإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة المتميزة على المستوى الأكاديمى، وكذلك جهود الدولة للنهوض بالبحث العلمى، وعقد الشراكات مع الدول الأخرى فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار تجربة الجامعات التكنولوجية فى مصر، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالتوسع فى التعليم الفنى.وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى اهتمام مصر بالاستثمار فى التعليم لما يضيفه من عائد للمجتمع على المستويين الاقتصادى والمعرفى، مشيرا إلى أن القوة العاملة المتعلمة هى أساس المجتمع ومستقبل الاقتصاد كما يقول "براد هنرى".وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشاريع القومية الكبرى التى تتم حاليا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.حضر المحاضرة السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، وعدد كبير من الأكاديميين بالجامعات البريطانية، والشركات العاملة فى مجال التعليم العالى، والشخصيات الدبلوماسية المصرية، والطلاب المبعوثين المصريين.وفى إطار زيارته للمملكة المتحدة، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، الأربعاء، الدكتور فيليب بلاودن، رئيس جامعة برمنجهام سيتي، بحضور أبو بكر الحسن، مدير العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة ريم بهجت، المستشار الثقافى المصرى ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة برمنجهام سيتى، خاصة الجامعات المصرية الجديدة، وفتح برامج علمية مشتركة معها فى المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة.وطلب الدكتور خالد عبد الغفار أن تقدم جامعة برمنجهام سيتى مقترحا تفصيليا ومحددا بشأن التعاون مع الجامعات المصرية الجديدة وآليات الشراكة معها.من جانبه، أشار رئيس جامعة برمنجهام سيتى إلى الشراكات الدولية للجامعة مع مختلف دول العالم مثل الصين ودبى، مؤكدًا زيادة أعداد الطلاب الدوليين الدارسين بالجامعة بالمملكة المتحدة، مشيدًا بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مستعرضًا التخصصات العلمية التى تتضمنها الجامعة ومنها: صناعة المجوهرات، والفن والموسيقى، والتصميم المعماري، والإعلام والتليفزيون.كما التقى الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور كوينتن ماكيلار، رئيس جامعة هيرتفوردشاير، بحضور ممثلي الجامعة، والسفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر النادى الملكي للطيران بلندن.وخلال اللقاء، أكد الوزير عمق علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في جمبع المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أكد حرص مصر على الاستفادة من الخبرات البريطانية في المجالات التعليمية والبحثية، لافتًا إلى المكانة العلمية المرقومة عالميًّا لجامعة هيرتفوردشاير.وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى حرص الوزارة على تقديم أعلى مستوى من التعليم فى أفرع الجامعات الدولية بمصر، لافتا إلى أن التعليم بتلك الفروع يُقدم بنفس درجة الجودة التي يقدم بها في الجامعة الأم، مؤكدا اهتمام الوزارة بمتابعة أداء تلك الفروع.من جانبه، أشاد رئيس جامعة هيرتفوردشاير بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالى بمصر فى تسهيل إجراءات إنشاء الفرع الدولي للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.من ناحية أخرى، التقى الوزير ممثلى شركة سكالا للتدريب، بحضور السفير طارق عادل، سفير مصر بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر النادى الملكى للطيران بلندن.وخلال اللقاء، أشار ممثلو الشركة إلى المشروع الكبير الذى تنفذه الشركة مع وزارة الصحة المصرية لتدريب الأطباء المصريين، حيث إن الجزء الأول من التدريب يتم في مصر، والآخر يتم من خلال المشاهدة العملية لأطباء بريطانيين في بريطانيا.واقترح ممثلو الشركة تنظيم برنامج لتدريب أطباء الأسنان بعيادات الأسنان التابعة للمستشفيات الجامعية المصرية على غرار التدريب المتخصص الذى نظمته الشركة في المملكة المتحدة.من ناحية أخرى، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة لقاءات، حيث عقد لقاءً مع الدكتور أوليفر تيرنبل، رئيس جامعة بانجور، وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت، المستشار الثقافى المصرى ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين جامعة بانجور والجامعات المصرية الجديدة وتقديم برامج مشتركة معها مثل جامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين.وطالب الوزير بأن تقوم جامعة بانجور بتقديم مقترح تفصيلي ومحدد لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين الجامعة والجامعات المصرية الجديدة، حتى تقوم الوزارة بدراسته وتحديد أي الجامعات المصرية الجديدة يتم الشراكة معها، وأكد د. عبد الغفار على أهمية التحرك الجاد السريع، بحيث تبدأ الدراسة العام القادم.من جانبه، أوضح أوليفر حرص الجامعة على تحقيق الرضا لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة على شراكة مع جامعة في الصين، موضحًا التخصصات العلمية للجامعة ومنها: علوم المحيطات والبحار وعلوم البيئة وعلوم الطاقة الذرية واستخداماتها في توليد الطاقة.من ناحية أخرى، التقى الدكتور خالد عبد الغفار ممثلي جامعة لندن ساوث بانك بحضور الدكتور دافيد فينكس، رئيس الجامعة، والدكتور بول ايفي، نائب رئيس الجامعة، ومحمد أبو السعود، المستشار التجارى بالسفارة البريطانية بمصر.وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات اللازمة لفتح فرع للجامعة بمصر، والذى يأتى فى إطار توجهات الوزارة لإتاحة التعليم، وفتح آفاق التعاون مع الجامعات الدولية، وفتح أفرع لها بمصر، كما وجه الوزير الدعوة لرئيس جامعة لندن ساوث بانك لزيارة الجامعات المصرية الجديدة، وذلك خلال زيارته المقترحة لمصر في ديسمبر القادم.من جانبهم، أكد ممثلو الجامعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء فرع لها بمصر، مشيدين بالتيسيرات والتسهيلات التى تقدمها مصر من أجل النهوض بمنظومة التعليم.على جانب آخر، التقى الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور شريف أبو حديد، خريج جامعة امبريال كوليدج لندن، حيث تناول اللقاء إحاطة الوزير بشبكة التواصل بين العلماء المصريين بالداخل والخارج المتخصصين في العلوم البيولوجية، وإمكانية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وخلال اللقاء، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بحضور اجتماع العلماء المصريين بالداخل والخارج في علوم البيولوجية، والمقرر عقده في 21 ديسمبر المقبل، مطالبًا بتقديم مقترح بالدعم المطلوب من الوزارة للشبكة لإنشاء مركز تميز أو غيره من الأفكار المقترحة.