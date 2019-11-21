كوميديانة رهيبة.. طارق الشناوى يكشف تفاصيل الوجه الآخر لمنى زكى.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن المسرح بالنسبة للفنان يتطلب مزيدا من العطاء والجهد مقارنة بالسينما، والتى يكون إيقاعها ومدة تنفيذها سريعة، فينجذب إليها الفنانون أكثر من المسلسلات الدرامية والمسرح، وهو ما حدث مع النجمين أحمد حلمى ومنى زكى.



وكشف طارق الشناوى خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الفنانة منى زكى تمتلك موهبة كوميدية كبيرة قائلا: "كوميديانة رهيبة"، لافتا إلى إنها تمتلك "لزمات" كوميدية ظهرت فى بعض مشاهد من مسرحيات و أفلام جسدتها فى فترات سابقة.



يذكر أن الثنائى أحمد حلمى ومنى زكى قد احتفلا مؤخرا بعيد زواجهما، يذكر أن الفنانة منى زكى قد تألقت أمس الأربعاء بإطلالة بسيطة، مرتدية فستانا أبيض أنيقا لا يحمل أى تطريزات أو رسومات، وأكملت إطلالتها بمجوهرات راقية.



وقد افتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.





