القومي لأسر الشهداء يفتح باب التقديم لموسم العمرة

أعلن اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عن فتح باب التقديم لموسم العمرة للمستفيدين بخدمات المجلس.



وقال أمين عام المجلس إنه تقرر فتح باب التقديم لموسم العمرة لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس في الفترة من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2019.



وصرح "عبد المنعم" بأن الاختيار سيكون بنظام القرعة العلنية المباشرة من بين المتقدمين طبقًا لشروط السن والقيد، مضيفًا أنه يحق لكل أسرة شهيد أن يتقدم منها فرد واحد بشرط عدم الحصول على أي رحلات حج أو عمرة قبل ذلك.



وعن شروط التقديم أكد "عبد المنعم" أن باب التقديم مفتوح لجميع أسر الشهداء والمصابين الذين فوق سن 45 عامًا للإناث و21 عامًا للذكور على أن يكون موقفهم القانوني سليم ويتمتعون بجميع مزايا وخدمات المجلس.